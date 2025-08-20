Venezuela y Colombia revisan una amplia agenda energética

La ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para revisar la cooperación energética entre ambos países.

Rodríguez, detalló que durante la reunión profundizaron en la agenda que vincula el sector gasífero, petrolero y de energía eléctrica.

Y además conversó sobre la hoja de ruta establecida y acordada por Colombia y Venezuela para la venta de la compañía monómeros, que es fundamental para el sector agrícola del vecino país.

Cabe destacar que actualmente, ambas naciones exploran formas de ampliar sus proyectos conjuntos, tanto en infraestructura hidrocarburífera como en energía eléctrica, con miras a generar beneficios mutuos a mediano y largo plazo.