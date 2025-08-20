Productores presentaron sus rubros representativos en la Expo Feria “Sabe a Venezuela”

La expo feria “Sabe a Venezuela” 2025 ha reunido por primera vez a los cuatro productos venezolanos reconocidos a nivel mundial. El evento, que celebra la identidad, la creatividad y el talento nacional, cuenta con la participación de más de 100 empresas dedicadas a la producción de chocolate, cacao y café.

Según el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, esta feria es una muestra de la calidad de exportación que tiene Venezuela. Por su parte, la presidenta de la Fundación Marca País, Daniela Cabello, describió “sabe a Venezuela” como el evento más completo sobre la identidad nacional.

Con un concepto similar al de las Ferias Europeas, la expo busca ofrecer a sus visitantes una experiencia sensorial única. Los organizadores estiman que más de 50 mil personas asistirán al evento durante sus tres días de duración.