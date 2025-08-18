Sin atención temprana la diverticulitis puede generar una peritonitis

La diverticulitis es una enfermedad frecuente en Venezuela y el mundo que, si no se atiende a tiempo, puede desencadenar complicaciones severas como la peritonitis. Para prevenirla y proteger la salud, es fundamental tener hábitos saludables, al igual que realizar los estudios médicos correspondientes.

El doctor Carlos Sánchez, gastroenterólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), explicó que esta afección se produce cuando los divertículos (pequeñas bolsas ubicadas a los lados del colon) se inflaman e infectan, causando síntomas similares a una apendicitis generalmente en el lado izquierdo del abdomen.

Los síntomas y signos característicos de la patología incluyen: dolor en el lado izquierdo del abdomen, fiebre, cambios en el hábito intestinal e incluso evacuaciones con sangre, detalló el especialista. “Es crucial una atención temprana -insistió-, ya que sin ella se pueden producir complicaciones graves, un divertículo puede perforarse generando una peritonitis, que es una urgencia médica”.

La diverticulitis puede presentarse después de los 30 años, siendo más común en personas mayores de 45 o 50 años. La probabilidad de padecerla aumenta en quienes tienen hábitos poco saludables o han presentado esfuerzo para evacuar a lo largo de su vida.

Cuidado intestinal

Un diagnóstico temprano es fundamental. El doctor Sánchez enfatiza que toda persona mayor de 45 años debe acudir al gastroenterólogo para evaluar el colon mediante una colonoscopia, incluso si no tiene síntomas. En casos agudos de la enfermedad, se requiere realizar una tomografía.

Para prevenir la diverticulitis, es necesario cuidar la salud intestinal mediante una alimentación sana que incluya fibra, vegetales y frutas frescas, una hidratación adecuada y ejercicio frecuente, aseguró el doctor.

Opciones de tratamiento

El tratamiento de la diverticulitis varía según su gravedad. El especialista explicó que, si se detecta en sus inicios, puede resolverse con antibióticos orales o parenterales. Sin embargo, si surgen complicaciones como la perforación, se requiere hospitalización e incluso cirugía.