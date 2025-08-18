Sierra Nevada de Mérida volvió a cubrirse de blanco luego de una sorpresiva nevada

Una vez más la Sierra Nevada se vistió de blanco este 17 de agosto, luego de una impactante nevada que sorprendió a los turistas en el estado Mérida.

Ramón Molina, guía de turista señaló que las nevadas sorprendieron a visitantes y locales, insistiendo que «es una invitación de la naturaleza» para recibir a los turistas durante estas temporadas vacacionales.

Afirmó que todos los parques temáticos y turísticos están operativos para recibir a los viajeros que lleguen a la entidad andina.

Ratificó que el teleférico de Mérida extendió su horario de atención al público hasta las 10 de la noche.