Inicio / Noticias / Nacionales / Sierra Nevada de Mérida volvió a cubrirse de blanco luego de una sorpresiva nevada

Sierra Nevada de Mérida volvió a cubrirse de blanco luego de una sorpresiva nevada

18 de agosto de 2025 - 10:24 am Nacionales 108 Vistas

Una vez más la Sierra Nevada se vistió de blanco este 17 de agosto, luego de una impactante nevada que sorprendió a los turistas en el estado Mérida.

Ramón Molina, guía de turista señaló que las nevadas sorprendieron a visitantes y locales, insistiendo que «es una invitación de la naturaleza» para recibir a los turistas durante estas temporadas vacacionales.

Afirmó que todos los parques temáticos y turísticos están operativos para recibir a los viajeros que lleguen a la entidad andina.

Ratificó que el teleférico de Mérida extendió su horario de atención al público hasta las 10 de la noche.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados