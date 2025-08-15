En España se registran más de 100.000 hectáreas devoradas por los incendios y tres fallecidos

La situación más crítica se concentra en León, donde las llamas han devorado aproximadamente 38.000 hectáreas, convirtiéndose en el incendio más destructivo jamás registrado en el país.

La magnitud de la emergencia se refleja en las cifras de evacuación: más de 8.000 vecinos han sido desalojados de más de 30 localidades, encontrando refugio temporal en polideportivos y albergues de La Bañeza y Astorga. Los testimonios de los afectados dibujan un panorama dramático, como el de un residente de Villamontán de la Valduerna que lamentaba: “se está quemando todo el pueblo”.

Las condiciones meteorológicas adversas, especialmente los cambios bruscos en la dirección del viento, están complicando significativamente las labores de extinción y obligando a los equipos de emergencia a adaptarse constantemente a nuevos escenarios de riesgo.

Los habitantes de varios municipios han pasado varias noches fuera de sus hogares, muchos colaboran en la extinción con herramientas improvisadas, mientras tres brigadistas han resultado gravemente heridos. El fuego hizo que Adif cortase por seguridad el tránsito de los trenes de la línea Madrid-Galicia desde Zamora.