Anunciarán regulaciones en Trujillo para reducir los incidentes viales

Debido al aumento de accidentes de tránsito, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó que implementarán regulaciones para la circulación de motocicletas en la región.

Márquez, indicó que se registran más de 600 accidentes al mes, por lo que los hechos impactan en el presupuesto destinado para el área de salud de la entidad. Expresó que el costo de atención de cada motociclista involucrado genera un gasto para el Estado de 7.000 y 8.000 dólares.

El gobernador indicó que prácticamente se les agotan los medicamentos, insumos y el presupuesto de Fundasalud para atender en el hospital. Disponen de casi un piso para los que tienen accidentes de moto.