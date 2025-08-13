Comercio binacional entre Venezuela y Colombia se incrementó en 20 % entre enero

El comercio entre Venezuela y Colombia ha experimentado un significativo crecimiento, alcanzando los 478.6 millones de dólares en mayo de 2025. Esto representa un aumento del 20 % en comparación con los 399 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior, esto según datos de la Cámara Venezolano Colombiana de Integración (CAVECOL).

Aunque los productos líderes en las importaciones desde Colombia, como las materias plásticas y los artículos de confitería, demuestran un mayor valor agregado, lo que subraya la necesidad de que en este sentido Venezuela fortalezca su competitividad en el mercado internacional.

En cuanto a la dinámica fronteriza, 180.8 millones de dólares del total del comercio se registraron en el paso entre Táchira y norte de Santander, consolidando a esta región como el punto neurálgico del intercambio binacional. Este desplazamiento, impulsado por una mejor infraestructura, ha llevado a que el paso entre Zulia y La Guajira colombiana experimente un descenso en su actividad comercial.