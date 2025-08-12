Más de 300 viviendas han colapsado por lluvias en Táchira

Autoridades de Protección Civil del estado Táchira difundieron un informe sobre los daños causados en distintas rutas y viviendas en 24 de los 29 municipios de la región.

El Director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, informó que en el municipio Cárdenas seis viviendas colapsaron. A su vez, la vialidad mantiene afectaciones en zonas de Zorca San Isidro hasta Campo C., agregó que el río Torbes amenaza a familias que habitan en sus márgenes.

Añadió que se registran daños en el municipio Fernández Feo y riesgos para la población de Barinas. Hasta la fecha, 304 viviendas han colapsado por las precipitaciones y 85 familias fueron reubicadas por las autoridades de la gobernación.

«Lo que es la troncal siete que es la carretera Trasandina, son zonas con intervenciones agrícolas continuas sumado con las nuevas precipitaciones, contabilizamos más de 28 deslizamientos», expresó.