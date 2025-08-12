Inaugurado puente colgante que conecta Lara – Portuguesa

Fue inaugurado el puente colgante interestatal de 60 metros nombrado El Gavilán, que permitirá unir a estas dos entidades del Centroccidente del país.

El puente fue hecho por campesinos de los municipios Andrés Eloy Blanco en Lara y Araure en Portuguesa.

Richard Isace, guía turístico, señaló que más de 300 hombres trabajaron en este puente que cruza el río Amarillo; además, destacó que las mujeres realizaban la comida para las personas que ayudaron a construir el puente.

A partir de ahora por este tramo, podrán circular diariamente carros, camionetas, motos y personas a pie.