Inicio / Noticias / Nacionales / Inaugurado puente colgante que conecta Lara – Portuguesa

Inaugurado puente colgante que conecta Lara – Portuguesa

12 de agosto de 2025 - 11:22 am Nacionales 62 Vistas

Fue inaugurado el puente colgante interestatal de 60 metros nombrado El Gavilán, que permitirá unir a estas dos entidades del Centroccidente del país.

El puente fue hecho por campesinos de los municipios Andrés Eloy Blanco en Lara y Araure en Portuguesa.

Richard Isace, guía turístico, señaló que más de 300 hombres trabajaron en este puente que cruza el río Amarillo; además, destacó que las mujeres realizaban la comida para las personas que ayudaron a construir el puente.

A partir de ahora por este tramo, podrán circular diariamente carros, camionetas, motos y personas a pie.

