Reis Bélico congregó a cientos de fanáticos en Guarenas y Guatire

El artista Reis Bélico ofreció presentaciones agotadas este fin de semana Guarenas y Guatire. El evento, que demostró el creciente fervor por su música, atrajo a una multitud de más de mil personas en cada localidad.

Reis Bélico, una vez más, brindó una actuación memorable para sus fieles seguidores, quienes corearon cada una de sus canciones. En un conmovedor gesto, la madre y el hermano del artista se unieron al público, compartiendo la energía y la pasión de la multitud.

Este encuentro no solo destacó el talento de Reis Bélico como intérprete, sino también su rol como pilar en la escena musical venezolana. Como A&R del sello discográfico La Palermera, el artista estuvo acompañado por su equipo, mostrando el fuerte trabajo en grupo que promueve y su compromiso en edificar a la próxima generación de talentos urbanos con su vasta experiencia.

El concierto celebrado la madrugada de este fin de semana es un testimonio del impacto de Reis Bélico en la música urbana de Venezuela y consolida su posición como uno de los artistas más influyentes y queridos del país.

Redacción: @LaBrujulaTv

