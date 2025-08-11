Pdte. ProFranquicias: franquicias generan más de 44 mil empleos en Venezuela

El presidente de Profranquicias, Raúl Angulo, informó este viernes que el sector genera más de 44 mil empleos directos e indirectos a lo largo y ancho del territorio nacional, de acuerdo a una reciente encuesta realiza en el gremio.

«Sabemos que muchas empresas no participaron en el censo porque lo desconocían o porque no pudimos hacer un trabajo de campo fuera de Caracas, entonces sabemos que son muchísimos más de 44 mil empleos generados«, dijo.

Detalló que en el sondeo fueron consultadas unas 74 empresas franquiciadas que operan a nivel nacional.