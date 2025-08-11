Colombia: falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

«Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti», escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: «Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos».

Tras el fallecimiento, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez lamentó este lunes la muerte del senador «hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino».

A través de su red social, X, la política colombiana condenó el fallecimiento del senador al tiempo que mandó palabras de alientos a familiares y amigos del precandidato.

«Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor».

También el expresidente colombiano, Alvaro Uribe, lamentó la muerte del senador y calificó su deceso como una muerte a la esperanza.