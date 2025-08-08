Retoman operaciones entre Caracas y São Paulo con cuatro vuelos semanales

La aerolínea brasileña Gol ha reiniciado sus operaciones comerciales en Venezuela, restableciendo la conexión aérea directa entre Caracas y São Paulo. La ruta ofrecerá cuatro vuelos semanales, ampliando así las opciones para los viajeros interesados en destinos sudamericanos.

El primer vuelo de esta nueva etapa aterrizó el martes 5 de agosto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con 216 pasajeros a bordo.

El reinicio de esta ruta es el resultado de mesas de trabajo entre autoridades venezolanas y representantes de la aerolínea, con el objetivo de fomentar la conectividad regional. El viceministro de Transporte Aéreo, Freddy Borges, destacó que esta conexión facilitará el flujo de visitantes y dinamizará sectores económicos clave.

Con la incorporación de Gol, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuenta ahora con 23 aerolíneas operativas, consolidándose como un importante centro de conexión en la región.