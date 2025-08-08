Inicio / Noticias / Nacionales / Retoman operaciones entre Caracas y São Paulo con cuatro vuelos semanales

Retoman operaciones entre Caracas y São Paulo con cuatro vuelos semanales

08 de agosto de 2025 - 2:42 pm Nacionales 76 Vistas

La aerolínea brasileña Gol ha reiniciado sus operaciones comerciales en Venezuela, restableciendo la conexión aérea directa entre Caracas y São Paulo. La ruta ofrecerá cuatro vuelos semanales, ampliando así las opciones para los viajeros interesados en destinos sudamericanos.

El primer vuelo de esta nueva etapa aterrizó el martes 5 de agosto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con 216 pasajeros a bordo.

El reinicio de esta ruta es el resultado de mesas de trabajo entre autoridades venezolanas y representantes de la aerolínea, con el objetivo de fomentar la conectividad regional. El viceministro de Transporte Aéreo, Freddy Borges, destacó que esta conexión facilitará el flujo de visitantes y dinamizará sectores económicos clave.

Con la incorporación de Gol, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuenta ahora con 23 aerolíneas operativas, consolidándose como un importante centro de conexión en la región.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados