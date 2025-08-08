Prolongada ola de calor extiende las alertas de la AEMET a 16 comunidades de España

La Agencia Estatal de Meteorología extendió este jueves el aviso por la ola de calor hasta, al menos, el miércoles de la próxima semana en España.

En un principio, preveían que acabaría el domingo, pero se ha ido prolongando con la evolución de la previsión meteorológica que indica que continuará la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del Valle del Ebro, salvo en el área Cantábrica, donde bajarán el sábado y subirán el domingo; de esta manera, se espera que alcancen hasta los 42 grados en los Valles del Cuadrante suroeste y los 40 grados en el Valle del Ebro y depresiones del noreste.

Según la actual estimación, la peor parte llegará a partir de la próxima semana, ya que es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste y que, por el contrario, comiencen descender por el norte, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos.

Durante estos días se alcanzarán probablemente los 43 grados en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares.

El día de hoy, se informó que 16 comunidades autónomas están en alerta ante el calor extremo, y solo Asturias, Ceuta y Melilla se libran del aviso del organismo público ante las temperaturas extremas.

En el resto del país, la previsión establece una máxima generalizada de 40 grados, e incluso de 42 grados en el centro y en el sur peninsular.