Producción de arroz y maíz se incrementan en más de 70 % con políticas agrícolas

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, anunció un repunte en la producción de cereales estratégicos en Venezuela, destacando un crecimiento del 70 % en el cultivo de arroz y del 71 % en la producción de maíz.

El ministro detalló que la superficie dedicada al cultivo de arroz aumentó en más de 25 mil hectáreas, lo que ha tenido un impacto positivo en el abastecimiento nacional.

En cuanto al maíz, el crecimiento acumulado desde 2018 es del 71 % para el maíz blanco y un 229 % para el maíz amarillo. Julio León destacó el esfuerzo de estados como guárico, que a pesar de las fuertes lluvias que afectaron a otras regiones como portuguesa, logró sembrar 150 mil hectáreas, superando su meta inicial y compensando el déficit.

El ministro León aseguró que este esfuerzo demuestra la voluntad del país de consolidar la producción nacional de alimentos, con miras a una futura proyección exportadora que posicione a Venezuela en mercados internacionales con productos de calidad.