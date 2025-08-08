Presidente Nicolás Maduro informó que más de 23 mil proyectos han sido aprobados en consultas populares

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que se han aprobado más de 23 mil proyectos durante las consultas populares realizadas entre 2024 y 2025.

Señaló que el 70 % de estos proyectos ya han sido completados por las mismas comunidades. Estos trabajos, que van desde mejoras en escuelas y centros de salud hasta la rehabilitación de viviendas e infraestructura vial, están transformando positivamente la vida de los ciudadanos.

Además, el mandatario llamó a las autoridades regionales y municipales a fortalecer los planes de infraestructura urbana, con un enfoque en la modernización de las ciudades. También hizo hincapié en la necesidad de mejorar las estrategias de prevención y seguridad para garantizar la paz en todo el territorio nacional, como parte de una política integral de atención ciudadana.