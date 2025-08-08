Mérida aspira un 50 % de ocupación hotelera durante temporada vacacional

El presidente de la Corporación Merideña de Turismo (CORMETUR), Inti Sarcos, anunció que el estado Mérida espera superar la ocupación hotelera del año pasado, que fue del 41 %, y alcanzar el 50 % durante estas vacaciones. Este porcentaje representa aproximadamente 15.000 turistas en la región.

A pesar de los desafíos recientes causados por las fuertes lluvias, Sarcos destacó que los esfuerzos de recuperación han asegurado que las vías de acceso no se vean afectadas. Afirmó que la “Ruta del Páramo” está completamente operativa, al igual que los servicios esenciales como la electricidad, el agua potable y la conexión a internet.

Además, el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo en El Vigía opera con vuelos diarios sin contratiempos. Los interesados en las actividades turísticas de la región pueden encontrar la agenda completa en el sitio web de Cormetur.