Mal tiempo y carreteras destruidas dificultan el rescate de desaparecidos en el Himalaya

Las operaciones para la búsqueda y rescate de decenas de desaparecidos tras una catastrófica inundación en el Himalaya indio se enfrentan este jueves a un bloqueo casi total, con los equipos de emergencia aislados por el colapso de carreteras y un clima adverso que limita drásticamente el uso de helicópteros, la única vía de acceso a la zona.

Esta tragedia, que ha dejado al menos cinco muertos confirmados, cientos de personas evacuadas, y decenas de desaparecidos, ha transformado el Valle de Harsil en una isla del desastre inaccesible para la maquinaria pesada.

Ciertamente, el balance de desaparecidos ha fluctuado en las últimas horas, a medida que las autoridades logran verificar la situación de los distintos grupos pero hasta ahora, se pudo confirmar que un grupo de 28 turistas de Kerala, reportados como ilocalizables, fueron hallados a salvo, aunque permanecen aislados a la espera de ser evacuados.

Con esta actualización, las cifras oficiales más recientes sitúan el número de personas cuyo paradero aún se desconoce en un rango de 50 a 70.

Este desastre se enmarca en un patrón de catástrofes recurrentes que evidencian la vulnerabilidad sistémica de la ciudad, ya que expertos han señalado eventos como las devastadoras inundaciones de Kedarnath en 2013, que dejaron miles de muertos, y la de Chamoli en 2021, como evidencia de la fragilidad de esa zona en particular.