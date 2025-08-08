Gobernación de Mérida despliega plan especial de seguridad en temporada vacacional

En el inicio de la temporada vacacional de agosto, específicamente en el centro de la ciudad de Mérida, se activó un plan especial de seguridad para el resguardo y sosiego de propios y visitantes. Así lo informó el secretario de Seguridad para la Transformación de Defensa y Paz, Antonio José Rodríguez Pernía.

Pernía, explicó que el plan está activo las 24 horas en los puntos de interés turístico, como la Biblioteca Bolivariana, la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, Museo Arquidiocesano, plaza Bolívar, entre otros, además se incorporará a los planes vacacionales.

El secretario de Seguridad para la Transformación de Defensa y Paz agregó que la fusión popular, militar y policial junto a la autoridad de la Zona de Defensa Integral (ZODI) N° 22 tiene el objetivo de seguir manteniendo al estado Mérida en los primeros lugares de las entidades más segura del país.

Recordó que el fin de semana pasado se hizo una limpieza a los seis bulevares del centro de la ciudad de Mérida junto a las Bricomiles.

De igual modo, Pernía señaló que garantizarán la seguridad en el evento “La ruta bachiller” (Bigote Fest) en el Complejo Cinco Águilas Blancas, el sábado próximo.

También el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) NRO 22, Bencir Guerrero Ochea indicó que se mantiene el porcentaje de disminución de incidencias delictivas en el estado Mérida.

Por su parte, la vocera de la ruta turística El Valle Te Conecta, Liliana Lozano, ratificó que el estado Mérida está listo para recibir a los temporadistas.

Lozano, afirmó que los organismos de seguridad están desplegados en la entidad para el resguardo de todos y destacó que el acceso al páramo merideño es un hecho gracias a la recuperación que hizo en tiempo récord el Gobierno bolivariano, por ello invitó a seguir disfrutando del clima, así como de los atractivos Sistema Teleférico Mukumbarí o la ruta el Valle Te Conecta, en la que pueden tener la experiencia de practicar aviturismo, gastronomía y senderismo, entre otras actividades.