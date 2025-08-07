Sociedad Anticancerosa de Venezuela: más de siete décadas ininterrumpidas liderando la lucha contra el cáncer

Con más de siete décadas de trayectoria ininterrumpida, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) se ha consolidado como principal referencia en la prevención e investigación de cáncer en el país.

El doctor Juan Saavedra, gerente de proyectos y relaciones institucionales de la SAV, destacó que la institución se ha convertido en líder de la educación oncológica a nivel nacional. Esto se logra a través de acciones que promueven la adopción de hábitos saludables, al igual que la realización de estudios diagnósticos anuales.

Esta labor de concientización se difunde mediante actividades especiales en fechas conmemorativas, publicaciones en diversos medios de comunicación, programas como “La lonchera de mi hijo” y charlas de alfabetización, entre otras iniciativas.

Atención integral y tecnología de vanguardia

Además de las campañas de concientización, la SAV cuenta con la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC), la única de este tipo en Venezuela, la cual ofrece atención en más de 20 especialidades y dispone de tecnologías de calidad, resaltó el doctor Saavedra.

La SAV también lleva pesquisas directamente a comunidades y empresas a través de sus Unidades de Clínicas Móviles (UCM). Para ello cuentan con profesionales altamente capacitados, y están equipadas con dispositivos eficaces como el mamógrafo digital.

El liderazgo de la SAV se extiende al uso de la inteligencia artificial (IA) en oncología. Es la primera institución en el país en adquirir colonoscopio con IA, enfatizó el doctor, “una herramienta que permite detectar lesiones muy pequeñas, facilitando un tratamiento temprano y previniendo así patologías cancerosas”.