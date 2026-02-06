Campaña global de vacunación del cólera se reanuda luego de tres años de parón por falta de dosis

La campaña mundial de vacunación para prevenir la enfermedad del cólera será reanudada después de tres años de parón provocados por un repunte de casos que agotó las existencias de la vacuna oral, informaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza para las Vacunas GAVI y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Debido a la escasez solo se distribuía una dosis de la vacuna por persona, suficiente para proteger durante seis meses, aunque dos dosis pueden alargar la inmunización hasta los tres años.

Las existencias de la vacuna oral contra el cólera se han duplicado entre 2022 y 2025, pasando de 35 millones de dosis a casi 70 millones, lo que permitirá reanudar la vacunación preventiva con 20 millones de vacunas.

Esta vacunación comenzará en Mozambique, República Democrática del Congo y Bangladés.

En Mozambique esta campaña se produce tras las inundaciones que han afectado al centro y sur del país. lo que ha dañado las redes hídricas y afectado a los sistemas de salud, provocando un brote de cólera.