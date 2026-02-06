Borrasca Leonardo obliga a más de 5.000 evacuaciones en Andalucía y deja a una mujer desaparecida

La borrasca Leonardo mantuvo este jueves precipitaciones intensas, viento fuerte y nevadas en zonas de montaña, con avisos en múltiples comunidades y rachas que pueden superar los 90 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), afectando especialmente al sur de España, donde los suelos están saturados tras días de precipitación continua.

En Andalucía, la AEMET mantiene avisos de nivel rojo y naranja en varias provincias. En la sierra de Grazalema se han registrado acumulaciones excepcionales de lluvia, con valores que superan ampliamente los 500 litros por metro cuadrado desde el inicio del temporal, lo que ha elevado de forma significativa el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

Las lluvias persistentes han provocado inundaciones en numerosas localidades andaluzas, con desbordamientos de ríos y balsas de agua que han obligado a activar planes de emergencia autonómicos y municipales.

Las autoridades han ordenado el desalojo total del municipio Grazalema, en la provincia Cádiz, ante el elevado riesgo provocado por la saturación del terreno y las intensas precipitaciones. La evacuación se ha realizado de forma preventiva y afecta a toda la población de la localidad, según ha informado la junta de andalucía.