AN aprobó la Ley de Amnistía por unanimidad en primera discusión y pide celeridad

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión y por unanimidad de sus diputados la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«No tenemos mucho tiempo, celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora», dijo al conformar una comisión especial para que coordine el proceso de consultas.

La comisión estará presidida por el diputado Jorge Arreaza; Nora Bracho, será la vicepresidenta; también les acompañarán Pedro Infante, Luis Augusto Romero, Grecia Comenares, Timoteo Zambrano, Carolina García, Pablo Pérez, Jacqueline Faría, Antonio Ecarri, Tania Díaz, Luis Florido, Winston Vallenilla, Yusmaro Jiménez, Iris Varela, Nicolás Maduro Guerra, Roy Daza, América Pérez y Pedro Carreño.