Presidenta encargada Delcy Rodríguez pide poner fin a la intermediación y pide precios justos para el café

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó poner fin a la intermediación de la producción del café en el país, así como garantizar precios justos en los anaqueles.

Indicó que hay que aplicar el modelo del plan café, quitar los intermediarios, especuladores, gestores y garantizar el precio justo para los productores

Asimismo, solicitó a todo el gabinete económico sumarse a las iniciativas de los emprendedores comunales.

Las declaraciones de la Jefa de Estado se produjeron en un evento de economía comunal en el Poliedro de Caracas.