Pdta. Avavit: destinos nacionales lideran las solicitudes para la temporada de carnaval

La Presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, informó que los destinos nacionales lideran las solicitudes para la temporada de carnaval.

Destacó que Margarita, Mérida, Canaima y Los Roques se mantienen como las opciones de mayor atractivo para los temoradistas en este 2026.

Herrera, señaló que la conectividad con Colombia se ha fortalecido, aunque el sector permanece a la expectativa por la reactivación de otras rutas internacionales.

Explicó que el incremento de vuelos comerciales es clave para reducir los precios de los boletos aéreos, al tiempo que se espera una simplificación en los trámites de visado para países como México y Panamá, factores que facilitarían la movilidad de los viajeros venezolanos.