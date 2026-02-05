Osmary Pacheco lidera el primer selectivo internacional de atletismo

La atleta de la categoría Sub-18, Osmary Pacheco, ganó la final de los 400 metros con un tiempo de 55,54 en la primera selección internacional realizado en el estadio Brígido Iriarte, en Caracas.

El ministerio del Poder Popular para el Deporte indicó que su tiempo la coloca en lo más alto de la clasificación suramericana de la categoría y en segundo lugar en el continente.

Recordemos que la delegación nacional se prepara para competir del 28 de febrero al 1 de marzo en el Campeonato Sudamericano Indoor de Cochabamba.