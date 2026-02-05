OPS emite alerta epidemiológica ante la persistencia de sarampión en las Américas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en la región de las Américas, en la que hace un llamado a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

La alerta, publicada, destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026.

La OPS recomienda fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países — Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1)— sin defunciones notificadas. Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.