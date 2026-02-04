Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratifica camino del diálogo y la paz

En una alocución desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, destacó la «madurez política y espiritual» del pueblo venezolano para consolidar la estabilidad nacional.

Acompañada por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la mandataria aseguró que, pese a los intentos por desestabilizar las instituciones del Estado, la nación ha dado «pasos agigantados hacia el encuentro nacional».

Afirmó Rodríguez que si hay algo que ha unido a los venezolanos es la convicción de que cualquier divergencia con el gobierno de los Estados Unidos debe canalizarse de manera diplomática, bajo el respeto a la legalidad internacional y a través del diálogo político.

Rodríguez, confirmó que ha sostenido comunicaciones telefónicas directas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como con su secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que estas conversaciones forman parte de una agenda de trabajo orientada a normalizar las relaciones y resolver las controversias mediante la vía del respeto mutuo y el reconocimiento de la soberanía nacional.