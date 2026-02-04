Andalucía en alerta roja por lluvias: trenes de media distancia suspendidos y clases canceladas

Múltiples incidencias por las adversidades meteorológicas que afectan a la comunicación ferroviaria de la comunidad Andalucía, han provocado la suspensión de servicios como el de Sevilla-Córdoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada).

Una medida que se ha activado hasta ahora es el cambio de fechas y las anulaciones de billetes sin coste además, han informado que están llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica y de las condiciones de las infraestructuras.

Cabe destacar que el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía ha acordado este elevar de 1 a 2 la situación operativa ante la previsión de un episodio de lluvias intensas y persistentes durante toda la semana por el paso de la borrasca leonardo que azota buena parte de la península ibérica, que está en alerta por inundaciones ante la incapacidad del terreno de absorber más agua.