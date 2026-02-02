Puerto Rico declara estado de emergencia ante epidemia por influenza

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró estado de emergencia para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública, ante la proclamación de epidemia por el virus de influenza en el archipiélago caribeño.

La Orden Ejecutiva 2026-005 firmada durante la jornada, delega en el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Víctor M. Ramos la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar y ejecutar los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico necesarios para atender esta emergencia.

La declaración de un estado de emergencia en el archipiélago viabiliza la movilización de recursos, la coordinación y la implementación expedita de medidas dirigidas a proteger la salud pública y el bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Gobierno puertorriqueño, la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, las agencias y los municipios deberán activar los procedimientos especiales de compra de emergencia para adquirir los materiales y servicios que resulten esenciales de cara a responder a la emergencia.

El titular de Salud declaró epidemia por influenza, tras seis semanas consecutivas con casos por encima del umbral epidemiológico, con 3.001 hospitalizaciones y 128 muertes asociadas a influenza.