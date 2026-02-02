Localidades irlandesas hacen limpieza tras las inundaciones de la tormenta Chandra

Las inundaciones han afectado a varias zonas de irlanda tras el desbordamiento de varios ríos por las fuertes lluvias.

La localidad de Enniscorthy, en el condado de Wexford, quedó anegada después de que el río Slaney se desbordara. Los bomberos de Dublín señalan que han respondido a varios incidentes por inundaciones y rescates en el agua.

En Aughrim, al sur de Dublín, las riadas arrasaron varias construcciones.

Las interrupciones en el servicio ferroviario continúan después de que parte de la línea entre Belfast y Dublín quedara inundada.