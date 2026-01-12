Fallece Susi, la elefanta africana más longeva del zoo de Barcelona

La elefanta africana Susi, una de las más longevas de su especie en Europa, falleció en el Zoo de Barcelona a los 55 años de edad, muy por encima de los 39 años de esperanza de vida de estos animales.

Susi, que llegó al zoo de la capital catalana en 2002, murió por causas naturales derivadas de su avanzada edad, de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona.

La elefanta fue capturada en la naturaleza para ser exhibida en un circo y antes de llegar a Barcelona estuvo en el Safari Park Vergel, en Alicante.

El Zoo de Barcelona está especializado en cuidados geriátricos de elefantes, con la ayuda del Centro de Educación en Bienestar de Animales de Zoológico de la Universidad Autónoma de Barcelona.