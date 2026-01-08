Sector universitario retoma clases el 12 de enero

El Ministerio para la Educación Universitaria informó este miércoles que el reinicio de las actividades académicas y administrativas del sector universitario está pautado para el lunes 12 de enero.

El anuncio concuerda con el calendario oficial del año escolar 2025-2026, publicado en diciembre, en el que se establece que el regreso a clases será el lunes 12 de enero de 2026, marcando el inicio del segundo momento pedagógico en todo el país.

Además, el ente rector recordó que las instituciones que tengan previsto iniciar antes de ese día podrán hacerlo con total normalidad.