Divina Pastora lucirá traje inspirado en las tradiciones de El Tocuyo

La Arquidiócesis de Barquisimeto presentó oficialmente el vestido que lucirá la Divina Pastora en su próxima peregrinación, un diseño profundamente arraigado en la identidad cultural de El Tocuyo.

El atuendo, obsequiado por el Arciprestazgo Inmaculada Concepción del municipio Morán, es una obra que trasciende lo estético para convertirse en un símbolo de la historia regional.

El vestido incorpora encajes de algodón, perlas y lentejuelas que evocan la vestimenta típica delt tamunangue. Por su parte, la imagen del Niño acompañará a la Virgen vistiendo un liqui liqui color caqui, que recuerda a la indumentaria de los antiguos hacendados de la región.

Según las autoridades eclesiásticas, la pieza busca evangelizar a través del dogma de la Inmaculada Concepción, priorizando la devoción sobre el lujo material.

Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto, presentó además el cronograma oficial de la festividad. La agenda religiosa inicia el 5 de enero con la Solemne Bajada de la imagen en Santa Rosa, mientras que la procesión central de 7.5 kilómetros hacia la Catedral de Barquisimeto se realizará el próximo 14 de enero de 2026.

Esta visita número 168 promete ser un encuentro cargado de simbolismo, donde el pueblo larense celebrará no solo su fe, sino también el rico patrimonio cultural que une a sus municipios.