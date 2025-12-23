El sur de Francia sufre inundaciones generalizadas por lluvias torrenciales

Varias localidades del departamento francés de Hérault se vieron afectadas por las fuertes lluvias cuya magnitud equivale a dos meses de precipitaciones en apenas tres días.

El río Lez de Montpellier se desbordó e inundó carreteras, líneas de tranvía y paralizó el transporte público en varias calles que quedaron intransitables.

Asimismo, algunas viviendas de Saint-Thibéry fueron inundadas por otros ríos que también se salieron de su canal cerca de Béziers, en la región de Occitania.

El daño a las infraestructuras fue tan grave que las autoridades informaron de cortes de electricidad que afectaron a más de mil viviendas. Además, en la localidad costera de Palavas-les-Flots decenas de habitantes fueron evacuados a refugios de emergencia al ver que su vida corría peligro.