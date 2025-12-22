Presidente Macron presenta el proyecto del nuevo portaaviones como símbolo de potencia industrial

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo la construcción de un nuevo portaaviones de última tecnología para las fuerzas armadas francesas, que estará listo para entrar en servicio en 2038. El objetivo es reemplazar al portaaviones Charles de Gaulle, operativo desde 2001 y pensado para un periodo de funcionamiento de cuarenta años.

El mandatario aseguró que la nave será un símbolo del poder nacional y de la capacidad tecnológica francesa, y explicó que la decisión definitiva se tomó en la última semana.

Este hecho se enmarca en el aumento de la inversión en defensa estipulado por la ley de programación militar francesa. El refuerzo de las capacidades militares del país incluye también el lanzamiento de un nuevo servicio nacional voluntario para jóvenes de 18 y 19 años.