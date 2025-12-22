El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado (Cavecal), Tony Di Benedetto, comunicó que la producción local ha sufrido un retroceso del 15% con respecto al 1224.

Di Benedetto aseguró que, actualmente, la oferta extranjera acapara el 85% del mercado nacional, mientras que solo el 15% de la oferta en tiendas corresponde a productos hechos en Venezuela.

Según los industriales del calzado, el problema no radica en la calidad, sino en las condiciones de mercado. El gremio propone una revisión urgente de los aranceles de importación. Con una política adecuada, el calzado venezolano podría ofrecer precios más competitivos frente a la mercancía que llega del exterior, lo que permitiría reactivar las líneas de producción y recuperar empleos en el sector manufacturero.