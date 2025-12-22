Inicio / Noticias / Deportes / Cardenales de Lara aseguró su décima clasificación consecutiva al Round Robin

Cardenales de Lara aseguró su décima clasificación consecutiva al Round Robin

22 de diciembre de 2025 - 10:32 am Deportes 44 Vistas

Los Pájaros Rojos le propinaron una paliza a los Tiburones de La Guaira por un marcador abultado de 13 carreras por 6 para escribir su nombre nuevamente en la postemporada por décimo año seguido. 

Al igual que la campaña pasada, Cardenales y Bravos vuelven a ser los primeros clasificados a la fase de todos contra todos y se pelearán el liderato de la LVBP para definir quién será el primero en tomar refuerzos de los tres equipos que sean eliminados. 

Los Crepusculares descansarán hasta el viernes, donde volverán a la acción en Barquisimeto para recibir a los Leones del Caracas a las siete de la noche. 

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados