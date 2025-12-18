Nueva Delhi amplía medidas para combatir los niveles críticos de contaminación ambiental

Con motivo de cumplir sus restricciones anticontaminación tras varios episodios de polución extrema, Nueva Delhi comenzó a emplear un sistema de control en gasolineras y accesos urbanos que veta la entrada a la capital de los vehículos más contaminantes.

Según un informe reportado por el Consejo Central de Control de Contaminación, la calidad del aire en la megalópolis con más de 30 millones de habitantes registró un índice de 500 puntos, que representa el máximo de la escala, lo que está casi 20 veces por encima de los valores recomendados por la OMS y puede ser peligroso para la salud.

El mecanismo utiliza cámaras de reconocimiento automático de matrículas complementadas por controles policiales y verificaciones del certificado de control de contaminación, el cual es obligatorio para todos los vehículos que quieran dar fe del cumplimiento de los límites legales de emisiones.

Con el fin de cumplir con estas instrucciones, las autoridades han desplegado más de 500 agentes de policía en 126 puntos de control, apoyados por 37 furgonetas.