Deportivo Lara regresa al fútbol profesional 

Ya es oficial. El conjunto aurinegro volverá a la categoría profesional después de atravesar una crisis financiera que lo llevó a estar fuera de la Liga Futve por casi tres años.

Por medio de un comunicado por sus redes sociales, se anunció el regreso del equipo larense. Dejando claro que iniciarán desde la segunda división venezolana para cumplir con lo que dice el máximo reglamento de la liga.

Este hecho deja grandes sensaciones en la afición de Lara, pues desde que anunciaron su regreso el año pasado por medio de la frase “SÍ es ‘DePorVida’, despertó la emoción en todo el estado, sin embargo, la espera continuó por un año para hacerse completamente oficial la vuelta del Deportivo Lara.