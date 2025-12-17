El sector del transporte de carga concluye el 2025 con cifras alentadoras

El presidente de la Cámara Regional de Carga, Jonathan Durvelle, confirmó un incremento notable en la actividad operativa del sector en comparación con el año anterior, un fenómeno que se hace evidente en el flujo constante de unidades por las principales autopistas del territorio nacional.

Según declaraciones de Durvelle, en el segmento de carga a granel registró un aumento de aproximadamente un 25% y 30% con respecto al 2024. Puntualizó que los transportistas de carga pesada movilizan la totalidad de la mercancía que se produce y comercializa dentro del territorio, los que son dirigidos a las exportaciones y los que son importados.