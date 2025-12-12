Italia: se estrella un barco cargado de paquetes en el puente Rialto en Venecia tras ser robado

Una mujer fue detenida el jueves por la mañana tras robar un barco de carga y estrellarlo a gran velocidad contra la histórica balaustrada del puente Rialto de Venecia.

El incidente se produjo a lo largo del gran canal, en plena fiebre de entregas navideñas. El barco, un tradicional «Topo» veneciano cargado de paquetes y regalos, estaba amarrado bajo la riva del Palazzo Dei Camerlenghi, cerca de Rialto.

La protagonista, una mujer ya conocida por la policía, intentó inicialmente robar los paquetes mientras los operadores de mensajería estaban ausentes. Alarmada por la presencia de testigos, la mujer subió a la embarcación, arrancó el motor y se lanzó al canal a gran velocidad, perdiendo el control.

El trayecto terminó violentamente contra la balaustrada lateral del puente, un lugar especialmente sensible frecuentado también por los puestos de un restaurante.

El impacto causó la destrucción de tres postes y la rotura del soporte de la balaustrada. Muchos de los bultos acabaron en el agua y fueron recuperados por las autoridades el jueves por la noche. También se recuperaron los fragmentos de la balaustrada que acabaron en el agua.

Los daños sufridos por el puente Rialto, una estructura de piedra erigida entre 1588 y 1589, se consideran importantes por su incalculable valor histórico. Las autoridades están cuantificando los costes de la intervención.