Venezuela brilla en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con récord histórico de 311 medallas

La delegación venezolana cerró con broche de oro su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, consolidándose como la segunda potencia del certamen solo por detrás de Colombia. El equipo Vinotinto sumó una cosecha histórica de 311 medallas: 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce, lo que representa un salto espectacular respecto a Valledupar 2022 (208 medallas totales y 61 oros).

En tres años, Venezuela aumentó +103 medallas y +43 oros.

Figuras estelares que hicieron historia

Jimena Domínguez, la reina absoluta de la delegación: la gimnasta rítmica se colgó 4 oros (aro, balón, mazas y cintas) y 2 platas, convirtiéndose en la atleta venezolana más laureada de la justa.

En natación y pesas se vivió una auténtica lluvia de récords:

Natación

Jorge Otaiza: oro y récord bolivariano en 100m mariposa + oro en relevo 4×100 libre.

Lismar Lyon: oro y récord bolivariano en 100m mariposa + oro en 50m mariposa.

Levantamiento de pesas (12 oros en total)

Angeline Venegas (-58 kg): triple oro y récord panamericano en envión con 122 kg.

Reiner Arango (-71 kg): triple oro y récord bolivariano en arranque (150 kg).

Julio Mayora (-73 kg): pleno de tres oros (148-185-333 kg).

Keydomar Vallenilla (-96 kg): triple corona con 165-210-375 kg.

En atletismo, Edymar Brea logró un emotivo doblete de oro en 5.000 m y 10.000 m.

Disciplinas donde Venezuela fue imbatible:

Venezuela se coronó campeona absoluta en ocho deportes:

Boxeo

Gimnasia rítmica

Judo

Lucha

Voleibol de sala

Wushu