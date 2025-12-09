Venezuela brilla en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con récord histórico de 311 medallas

La delegación venezolana cerró con broche de oro su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, consolidándose como la segunda potencia del certamen solo por detrás de Colombia. El equipo Vinotinto sumó una cosecha histórica de 311 medallas: 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce, lo que representa un salto espectacular respecto a Valledupar 2022 (208 medallas totales y 61 oros).
En tres años, Venezuela aumentó +103 medallas y +43 oros.
Figuras estelares que hicieron historia
Jimena Domínguez, la reina absoluta de la delegación: la gimnasta rítmica se colgó 4 oros (aro, balón, mazas y cintas) y 2 platas, convirtiéndose en la atleta venezolana más laureada de la justa.
En natación y pesas se vivió una auténtica lluvia de récords:
Natación
Jorge Otaiza: oro y récord bolivariano en 100m mariposa + oro en relevo 4×100 libre.
Lismar Lyon: oro y récord bolivariano en 100m mariposa + oro en 50m mariposa.
Levantamiento de pesas (12 oros en total)
Angeline Venegas (-58 kg): triple oro y récord panamericano en envión con 122 kg.
Reiner Arango (-71 kg): triple oro y récord bolivariano en arranque (150 kg).
Julio Mayora (-73 kg): pleno de tres oros (148-185-333 kg).
Keydomar Vallenilla (-96 kg): triple corona con 165-210-375 kg.
En atletismo, Edymar Brea logró un emotivo doblete de oro en 5.000 m y 10.000 m.
Disciplinas donde Venezuela fue imbatible:
Venezuela se coronó campeona absoluta en ocho deportes:
Boxeo
Gimnasia rítmica
Judo
Lucha
Voleibol de sala
Wushu