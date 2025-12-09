Inician trabajos para recuperar producción petrolera en Trujillo

Bernardo Rausseo, asesor permanente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (FENEGAS), informó que comenzó una operación de reactivación de pozos en el municipio La Ceiba, estado Trujillo.

Afirmó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por recuperar la producción en la cuenca de occidente que desarrolla la estatal PDVSA.

Destacó que los trabajos emplean procesos técnicos como detonaciones y cañoneos diseñados para limpiar y abrir canales de flujo en pozos que han estado inactivos durante años.

Subrayó que este tipo de trabajos no solo permite recuperar la producción petrolera inmediata, sino que también sirve para evaluar el potencial total del yacimiento que se encuentra en la división sur del lago trujillo bajo la dirección ejecutiva de pdvsa occidente.