Nevadas en autopista transiberiana causaron un atasco de 85 kilómetros durante días

Las fuertes nevadas en la autopista transiberiana provocaron un bloqueo de 85 kilómetros, dejando a cientos de conductores varados durante horas y camioneros durante días en temperaturas bajo cero.

Según los reporte de las autoridades la situación se agravó por el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de algunos conductores, lo que obstaculizó el trabajo de la maquinaria de limpieza.

Las autoridades informaron que han habilitado puntos de calefacción y suministros para los afectados y han instado a los conductores a evitar la ruta y respetar las normas viales.

Los conductores quedaron atrapados durante horas y los camioneros durante días en la carretera que conecta Siberia con el lejano oriente ruso, y algunos se quedaron sin comida, agua y combustible.

La policía envió patrullas adicionales para dirigir el tráfico, mientras las autoridades locales esparcieron arena en los tramos más peligrosos de la carretera donde experimentaron temperaturas de hasta -20ºc (-4ºf).