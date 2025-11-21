Ansa augura un fin de año en línea con lo estimado para 2025

Ítalo Atencio, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), subraya que tras analizar el sector, básicamente se distinguen cuatro líneas de acción.
Destaca que el primer elemento es “el abastecimiento en los supermercados de todos productos de la temporada navideña y también un índice de abastecimiento de 98 % en todos los demás productos de alimentos, salud, limpieza y otros de uso en el hogar”.
“El segundo es que en varios supermercados ya hay horario extendido”.
Añadió que el tercer elemento es que al haber mayor cantidad de supermercados abiertos este año, unas 48 tiendas.
“Hay más marcas y eso hace que necesariamente haya ofertas y, si el consumidor venezolano continúa con su comportamiento de revisar las promociones y comprar de manera consciente, implica que tiene una mejor relación precio-valor cuando va a comprar”.
“Y el cuarto elemento es que estamos en una temporada muy importante del año para nosotros, el patrón de compra se ha mantenido como el del año pasado, es decir, la gente va comprando de manera progresiva de acuerdo a su ingreso y a las promociones y eso augura un fin de año en línea con lo que nosotros estimamos que va a pasar en 2025”.