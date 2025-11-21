Ansa augura un fin de año en línea con lo estimado para 2025

Ítalo Atencio, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), subraya que tras analizar el sector, básicamente se distinguen cuatro líneas de acción.

Destaca que el primer elemento es “el abastecimiento en los supermercados de todos productos de la temporada navideña y también un índice de abastecimiento de 98 % en todos los demás productos de alimentos, salud, limpieza y otros de uso en el hogar”.

“El segundo es que en varios supermercados ya hay horario extendido”.

Añadió que el tercer elemento es que al haber mayor cantidad de supermercados abiertos este año, unas 48 tiendas.

“Hay más marcas y eso hace que necesariamente haya ofertas y, si el consumidor venezolano continúa con su comportamiento de revisar las promociones y comprar de manera consciente, implica que tiene una mejor relación precio-valor cuando va a comprar”.