Alertan sobre la propagación de hongos ostra dorado en Florida

Una científica de la universidad de Florida advirtió sobre la propagación en los bosques del estado del hongo ostra dorado (pleurotus citrinopileatus), una especie comestible apreciada en el mercado que, sin embargo, puede alterar los ecosistemas naturales y desplazar a hongos nativos.

“El hongo ostra dorado puede parecer inofensivo en un tronco, pero parece ser un fuerte competidor en el bosque”, advirtió michelle jusino, profesora asistente de Patología Forestal en la Escuela de Ciencias Forestales, Pesqueras y Geomáticas (FFGS) del Instituto de Ciencias de la Alimentación y la Agricultura de la Universidad de Florida (UF/IFAS).

La advertencia se basa en un estudio de campo realizado en Wisconsin por Jusino durante su etapa en el servicio forestal de los Estados Unidos y publicado recientemente en una revista especializada.

Estudios previos, dirigidos por la investigadora Andrea Bruce, apuntan a que esta especie fue introducida en Estados Unidos a principios de la década de 2010, indica la nota de prensa.