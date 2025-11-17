Venezolana Dra. Mayver González se convierte en la primera becada en programa de investigación clínica de USA

La dra. Mayver gonzález, médica cirujana egresada con honores de la Universidad del Zulia (LUZ), ha marcado un hito histórico al convertirse en la primera venezolana en obtener una beca para el programa Foundations of Clinical Research de la Universidad de Harvard desde su residencia actual en Houston, texas.

Tras graduarse en Venezuela, forjó sus primeras experiencias en centros asistenciales, incluyendo un Hospital Rural en Maracaibo, con la mira puesta en explorar las múltiples ramas de su profesión antes de elegir una especialización.

Este camino, sin embargo, estuvo lleno de sacrificios y decisiones complejas, como la migración pero la dra. González mantiene una filosofía poderosa que ha guiado su ascenso:

«Cuando la determinación de triunfar es lo suficientemente fuerte, el fracaso jamás te alcanzará».

Para la Dra. González, el logro de Harvard no es solo personal, sino una plataforma para un propósito mayor, «servir y crear impacto positivo en la ciencia médica».