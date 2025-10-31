Venezolano Jesús Valenzuela es nominado a Mejor Árbitro del Mundo por la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), reconoció la destacada trayectoria del árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, al incluirlo en los nominados para el premio a Mejor Árbitro del Mundo. Forma parte de una exclusiva lista de 25 árbitros a nivel global que compiten por el codiciado galardón, lo que consolida su posición entre la élite del arbitraje internacional.

El árbitro criollo es uno de los siete representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en la nominación, lo que subraya su excelente y constante desempeño tanto en competiciones continentales como internacionales.

Los resultados de la votación para determinar al ganador del premio a Mejor Árbitro del Mundo se publicarán después del 10 de diciembre.