Pdte. CAVEDIV: industria del vestido se prepara para atender la demanda durante la temporada decembrina

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (CAVEDIV), Roberto Rimeris, afirmó que los fabricantes nacionales se preparan para atender la demanda durante la temporada navideña y espera que las ventas aumenten para compensar las pérdidas que registraron durante todo el año.

Aseveró que los productos casuales son los que más se comercializan en el país. «Cada vez se vende menos la parte formal porque todos nos estamos vistiendo más casualmente, dijo.

Recomendó a los fabricantes de ropa adaptarse a los cambios de la moda para mantener sus ventas a finales de año.

Rimeris, reiteró que la producción de la industria venezolana «se ha disminuido» en los últimos años, aunque mencionó que «hay ciertos rubros que se mantienen» como los trajes de baño de damas y ropa deportiva.